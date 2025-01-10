Революция в футболе. Как ИИ находит будущих суперзвезд

В Казахстане и многих других странах мира искусственный интеллект стремительно развивается и находит новые области применения, в том числе в футболе, сообщают Vesti.kz.

А что если сказать, что теперь технологии позволяют находить будущих звезд мирового уровня? Представьте себе ситуацию: тренер произносит команду "найди форварда с напором и решительностью Холанда" или "мне нужен плеймейкер уровня Де Брюйне", - и система подбирает идеальных кандидатов со всего света.

Именно с такой компанией издание The Guardian познакомило своих читателей с Eyeball: лидере цифрового скаутинга.

Этот проект сотрудничает с 13 клубами Английской Премьер-лиги и топ-командами из Испании, Германии, Италии и США, помогая находить будущих футбольных звезд по всему миру.

Система отслеживает более 180 000 молодых футболистов из 28 стран - от европейских футбольных держав до стран Африки.

Эти технологии переворачивают представление о поиске талантов, делая его более точным и быстрым.

Скауты больше не ограничены просмотром матчей вживую и часами видеозаписей - теперь искусственный интеллект помогает находить футболистов, которые соответствуют даже самым специфическим требованиям клубов.

На основе данных видеозаписей и автоматического трекинга создаются профили футболистов по восьми игровым архетипам.

Например, "современная девятка" включает характеристики таких звезд, как Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски и Харри Кейн.

ИИ-система отслеживает абсолютно все: в поле зрения попадают игроки от 12 до 23 лет, а анализ охватывает скорость, количество спринтов, резкие повороты под углом 90 градусов, дистанцию и частоту пробежек.

Благодаря этому тренеры получают полное представление о физической форме и стиле игры спортсмена.

Технология уже используется в странах с богатыми футбольными традициями, таких как Испания и Франция, а также в менее известных футбольных уголках - Гане, Сенегале и даже Буркина-Фасо.

Однако, кроме Eyeball, существует и другая платформа под названием Talnets, созданная бывшим защитником сборной Англии Солом Кэмпбеллом. Она сосредоточена на поиске молодых игроков из Южной Африки, Ганы и стран Восточной Европы.

По словам ее основателя Дарко Станоевски, их цель - сделать отбор более объективным и снизить влияние агентов и внутренних договоренностей на процесс скаутинга.



Однако, несмотря на мощные возможности Искусственного интеллекта в анализе игроков, технологии не могут полностью заменить человеческий опыт тренеров.

ИИ может собирать множество данных, например, как игрок реагирует на стресс, способен ли он сохранять спокойствие в напряженной ситуации или мотивировать команду.

Также при использовании искусственного интеллекта важно, чтобы тренеры умели "читать" данные и доверяли результатам, которые предоставляет "помощник".

Если система говорит, что у игрока снизилась выносливость, нужно быть уверенным, что это точное измерение, а не ошибка программы.

Для этого нужны прозрачные алгоритмы и умение правильно анализировать данные. Иначе вместо помощи ИИ будет вызывать недоверие и путаницу.



В таком случае, использование ИИ в скаутинге может открыть новые горизонты и для казахстанских игроков, позволяя юным талантам попасть на международный уровень.

Возможно, уже через несколько лет на чемпионатах Европы или мира появятся звезды, обнаруженные благодаря искусственному интеллекту.