Революция в футболе. Как ИИ находит будущих суперзвезд

В Казахстане и многих других странах мира искусственный интеллект стремительно развивается и находит новые области применения, в том числе в футболе, сообщают Vesti.kz.
А что если сказать, что теперь технологии позволяют находить будущих звезд мирового уровня? Представьте себе ситуацию: тренер произносит команду "найди форварда с напором и решительностью Холанда" или "мне нужен плеймейкер уровня Де Брюйне", - и система подбирает идеальных кандидатов со всего света.
Именно с такой компанией издание The Guardian познакомило своих читателей с Eyeball: лидере цифрового скаутинга.
Этот проект сотрудничает с 13 клубами Английской Премьер-лиги и топ-командами из Испании, Германии, Италии и США, помогая находить будущих футбольных звезд по всему миру.
Система отслеживает более 180 000 молодых футболистов из 28 стран - от европейских футбольных держав до стран Африки.
Эти технологии переворачивают представление о поиске талантов, делая его более точным и быстрым.
Скауты больше не ограничены просмотром матчей вживую и часами видеозаписей - теперь искусственный интеллект помогает находить футболистов, которые соответствуют даже самым специфическим требованиям клубов.
На основе данных видеозаписей и автоматического трекинга создаются профили футболистов по восьми игровым архетипам.
Например, "современная девятка" включает характеристики таких звезд, как Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски и Харри Кейн.
ИИ-система отслеживает абсолютно все: в поле зрения попадают игроки от 12 до 23 лет, а анализ охватывает скорость, количество спринтов, резкие повороты под углом 90 градусов, дистанцию и частоту пробежек.
Благодаря этому тренеры получают полное представление о физической форме и стиле игры спортсмена.
Технология уже используется в странах с богатыми футбольными традициями, таких как Испания и Франция, а также в менее известных футбольных уголках - Гане, Сенегале и даже Буркина-Фасо.
Однако, кроме Eyeball, существует и другая платформа под названием Talnets, созданная бывшим защитником сборной Англии Солом Кэмпбеллом. Она сосредоточена на поиске молодых игроков из Южной Африки, Ганы и стран Восточной Европы.
По словам ее основателя Дарко Станоевски, их цель - сделать отбор более объективным и снизить влияние агентов и внутренних договоренностей на процесс скаутинга.
Однако, несмотря на мощные возможности Искусственного интеллекта в анализе игроков, технологии не могут полностью заменить человеческий опыт тренеров.
ИИ может собирать множество данных, например, как игрок реагирует на стресс, способен ли он сохранять спокойствие в напряженной ситуации или мотивировать команду.
Также при использовании искусственного интеллекта важно, чтобы тренеры умели "читать" данные и доверяли результатам, которые предоставляет "помощник".
Если система говорит, что у игрока снизилась выносливость, нужно быть уверенным, что это точное измерение, а не ошибка программы.
Для этого нужны прозрачные алгоритмы и умение правильно анализировать данные. Иначе вместо помощи ИИ будет вызывать недоверие и путаницу.
В таком случае, использование ИИ в скаутинге может открыть новые горизонты и для казахстанских игроков, позволяя юным талантам попасть на международный уровень.
Возможно, уже через несколько лет на чемпионатах Европы или мира появятся звезды, обнаруженные благодаря искусственному интеллекту.