Йозуа Киммих рассматривает возможность перехода в мадридский "Реал", однако президент "сливочных" Флорентино Перес не разделяет такого оптимизма. Испанское издание El Gol Digital сообщает, что 29-летний полузащитник мюнхенской "Баварии" заинтересован в смене команды, но его планы могут не сбыться из-за стратегии "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Перес уверен, что "Реал" должен сосредоточиться на покупке молодых и перспективных игроков, которые смогут стать основой команды в будущем. Такой подход делает трансфер Киммиха менее вероятным, несмотря на его универсальность и богатый опыт.

Контракт немца с "Баварией" истекает летом 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.



Интерес к Киммиху проявляли и другие топ-клубы, включая "Барселону", которая также хотела бы видеть его в своем составе. Полузащитник, способный играть как в центре поля, так и на позиции флангового защитника, является желанной целью для многих команд.

Однако, как утверждают источники, руководство "Реала" намерено придерживаться долгосрочной стратегии и сосредоточиться на трансферах молодых талантов.

Ситуация вокруг Киммиха усложняется отсутствием прогресса в переговорах о продлении его контракта с "Баварией". Чем ближе истекает срок действующего соглашения, тем больше спекуляций о его будущем.

Если мюнхенский клуб не предложит ему новую сделку, немецкий полузащитник может рассматривать варианты продолжения карьеры за пределами Бундеслиги.



Несмотря на это, Перес, похоже, не готов менять свой подход ради Киммиха. По мнению президента "Реала", клуб должен сосредоточиться на поиске молодых звезд, а не подписывать игроков, которые уже перешагнули возрастной порог для долгосрочных инвестиций.



Напомним, что Киммих является капитаном сборной Германии. За национальную команду он провел 97 матчей и забил семь голов.

Хавбек с 2015 года выступает за "Баварию". В сезоне 2024/25 Киммих провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами.