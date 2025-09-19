"Реал" узнал цену за нового Модрича и отреагировал

"Реал" активно изучает возможность подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну. По мнению клуба, 20-летний игрок может стать долгожданным преемником Тони Крооса и Луки Модрича, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны топ-клубов

Как пишет Defensa Central, помимо "Реала", за Кобби Мейну следят "Манчестер Сити", "Бавария", "Наполи" и "Ньюкасл". Ситуация в МЮ осложнена тем, что молодой полузащитник потерял игровое время после решения тренера Рубена Аморима ограничить его участие в матчах.

Цена и трансфер

Рыночная стоимость Мейну оценивается примерно в 50 миллионов евро, но "Манчестер Юнайтед" установил трансферную цену в 90 миллионов. В "Реале" считают такую сумму завышенной, учитывая текущие расходы на усиление состава: среди последних покупок — Дин Хёйсен, Трент Александр-Арнольд и Альваро Каррерас.





Контракт и перспективы

Действующий контракт Кобби Мейну рассчитан до лета 2027 года. Это увеличивает интерес европейских клубов, которые могут попытаться подписать его бесплатно по окончании соглашения. Руководство "Реала" рассматривает возможность переговоров и намерено снизить цену трансфера до справедливого уровня.

Заключение

"Реал" видит в Кобби Мейну перспективного полузащитника, способного укрепить центр поля и стать преемником легенд клуба. Однако переговоры осложняются высокой трансферной стоимостью и внутренними решениями "Манчестер Юнайтед".