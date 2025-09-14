"Реал" отверг 80 миллионов от ПСЖ и потребовал миллиард

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи предложил "Реалу" сделку по Родриго Гоэсу. Французский клуб был готов заплатить 70 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами за переход бразильца. Однако глава мадридцев Флорентино Перес сразу же отклонил предложение, настояв на выплате полной суммы отступных — 1 миллиард евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Сложности Родриго в "Реале"

24-летний бразилец остаётся в сложной ситуации. При всём таланте его роль в "Реале" снизилась. Конкуренция в атаке — с Винисиусом, Мбаппе и другими игроками — оставляет Родриго меньше игрового времени. Форвард хочет больше минут и стремится проявить себя, но понимает, что сделать это в мадридском клубе непросто.

Интерес ПСЖ не нов

ПСЖ давно следит за Родриго и считает его приоритетной целью. Французский клуб рассматривает бразильца как ключевое усиление линии атаки.

Позиция Переса

Руководство мадридцев заняло жёсткую позицию. Флорентино Перес не намерен вести переговоры на условиях, выгодных ПСЖ, и исключает продажу Родриго без предложения, соответствующего ожиданиям клуба.

Таким образом, сделка между "Реалом" и ПСЖ пока кажется маловероятной. Будущее Родриго в Мадриде, по крайней мере на данный момент, выглядит стабильным — если только не поступит предложение, которое устроит клуб.