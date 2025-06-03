"Реал" нашел идеальную замену для Модрича: он выигрывал Евро

После прихода Хаби Алонсо в "Реал" и предстоящего ухода Луки Модрича, мадридский клуб активизирует поиски нового полузащитника, способного заменить хорвата. Главной целью на летнее трансферное окно этого года стал Николо Барелла, 28-летний хавбек миланского "Интера", передают Vesti.kz cо ссылкой на Тodofichajes.

Барелла - универсальный полузащитник, который зарекомендовал себя и в "Интере", и сборной Италии. Его способность играть в разных ролях на поле делает его идеальным кандидатом для "королевского клуба". А с его опытом в Лиге чемпионов и Серии А, он способен сразу стать важной фигурой в составе "Реала".

Однако ключевой проблемой является высокая стоимость Бареллы - около 80-100 миллионов евро. Несмотря на хорошие финансовые результаты "Реала", такая сумма остается значительным барьером, особенно в условиях конкуренции со стороны "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Николо идеально подходит для замены Модрича благодаря своим физическим и техническим качествам, лидерским способностям и универсальности. Он способен сыграть в разных схемах и принести ту же стабильность в центр поля, что и хорватская звезда.



Однако Барелла связан с "Интером" контрактом до 2029 года, но переход в "Реал" остается привлекательной перспективой для игрока. Клубы уже начали переговоры и, если "Интер" не продлит соглашение с Николой, сделка может быть возможной.

В текущем сезоне Барелла сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. В составе "Интера" он выиграл семь трофеев, в том числе дважды стал чемпионом Серии А, а со сборной Италии выиграл Евро-2020.

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Напомним, что хорватский полузащитник завершит карьеру в "Реале" в конце сезона, но рассматривает варианты для продолжения карьеры. Одним из предложений стал клуб, в котором играет Криштиану Роналду.