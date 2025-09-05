Разгром 4:0 состоялся в матче Узбекистана за финал Кубка наций ФАЦА

Сборная Узбекистана по футболу одержала уверенную победу над Кыргызстаном на групповом этапе Кубка наций ФАЦА, передают Vesti.kz.

Матч в Ташкенте завершился со счётом 4:0. Голы забили Акмаль Мозговой (21-я минута), Отабек Шукуров (67-я, с пенальти), Игорь Сергеев (82-я) и Азизбек Тургунбоев (90+3-я). Гости с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Валерия Кичина.



С учётом этой победы Узбекистан набрал 7 очков и занял первое место в группе А, опередив по дополнительным показателям Оман, который также набрал 7 очков, но стал вторым. Туркменистан и Кыргызстан расположились на третьей и четвертой позициях соответственно с одним очком.

В финале турнира Узбекистан сыграет с Ираном, а Оман встретится с Индией в матче за третье место.

