Пятикратный чемпион подписал футболиста с опытом игры за сборную Казахстана

Футбольный клуб "Иртыш" из Павлодара объявил о контракте с экс-полузащитником сборной Казахстана Максимом Фединым, передают Vesti.kz.

Детали соглашения не уточняются.

Последним клубом Федина, являющегося воспитанником павлодарского футбола, был шымкентский "Ордабасы", за который он играл с 2022 года.

Также защищал цвета "Турана", "Актобе", "Кайсара", "Тобола", "Окжетпеса", "Атырау", "Байтерека", сербского "Спартака" из Суботицы.

В сборную Казахстана привлекался с 2018 по 2021 год. До этого выступал за национальные команды до 17, 19 и 21 года.



Напомним, в мае 2020 года "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. 21 сентября 2022-го официально был признан банкротом. Возрожден в 2023-м. С сезона-2024 начал играть во второй лиге Казахстана. Выиграв чемпионат, получил повышение в первую лигу. Пятикратный чемпион Казахстана (1993, 1997, 1999, 2002, 2003).

В межсезонье главным тренером "Иртыша" стал бывший игрок павлодарского клуба Кайрат Нурдаулетов. В его контракте вскрылась интересная деталь.