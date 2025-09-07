В "Пари Сен-Жермене" прокомментировали состояние Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, получивших травмы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборной Украины (2:0), передают Vesti.kz.

"После того как Усман Дембеле покинул поле из-за травмы в матче Украина — Франция, у него выявлена серьёзная травма правой подколенной мышцы. Ожидается, что он будет недоступен около шести недель", — сообщили в ПСЖ.

Дембеле выбыл на шесть недельДуэ пропустит около месяца

У Дуэ растяжение правой икроножной мышцы, из-за чего он выбыл примерно на четыре недели.

Оба — претенденты на "Золотой мяч"

Напомним, что Усман Дембеле является главным кандидатом на "Золотой мяч"-2025, а Дуэ также номинирован на престижную награду. Победителя объявят 22 сентября в парижском театре Шатле.