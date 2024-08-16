Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру

Новости спорта Футбол
Вчера 14:00
©instagram.com/victorosimhen9

Нигерийский пророк и лидер евангелической духовной церкви Элайджа Айоделе, предостерег нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена от перехода в лондонский "Челси" этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Famouspeople.

По его словам, такой переход негативно скажется на карьере игрока, и Осимхен не сможет проявить себя в клубе АПЛ. Айоделе утверждает, что этот шаг может "убить" карьеру футболиста.

Пророк также предупредил, что Нигерийская федерация футбола не должна больше обращаться к Осимхену, если тот решит перейти в лондонский клуб. 

"Я хочу быстро дать совет, что Осимхен не должен переходить в "Челси", потому что, если он сделает это, он не будет сиять, и это повредит его карьере.

Если Осимхен перейдет в 'Челси', Нигерийская федерация футбола (NFF) не должна больше его вызывать, а его участие в  сборной "Супер Орлов" также нужно пересмотреть. У нас есть все необходимое, чтобы подготовиться к чемпионату мира и Кубку наций без него."

Напомним, что ранее "Челси" был заинтересован только в аренде Осимхена. Однако теперь лондонский клуб готов рассмотреть вариант полноценного трансфера, на чем настаивает сам нигериец.

25-летний форвард выступает за "Наполи" с 2020 года. В составе неаполитанцев Осимхен провел 133 матча и забил 76 голов.

Метки:
Еврофутбол Футбол Наполи ФК Челси Трансфер Футбольные трансферы Италия Великобритания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:30
Футбол
Самородова могут оштрафовать на 1,5 миллиарда тенге. Подробности
Сегодня , 15:00
Футбол
Конкуренция с Алипом? Агент назвал причину ухода защитника-легионера из "Зенита"
Сегодня , 14:30
Футбол
Стали известны судьи матча "Астаны" за выход в группу еврокубков
Сегодня , 14:00
Футбол
Беллингем подписал солидный контракт. "Реал" не при делах
Сегодня , 13:30
Футбол
Тренер "Челси" посоветовал одному из лидеров искать новый клуб
Сегодня , 13:00
Футбол
Названо место проведения финала Кубка Казахстана-2024
Сегодня , 12:30
Футбол
Клопп подтвердил возвращение в тренерство
Сегодня , 10:00
Футбол
"Подписав контракт, кинет всех". В России высказались об "уходе" Черчесова из сборной Казахстана
Сегодня , 09:00
Футбол
Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ
Сегодня , 08:30
Футбол
"Бавария" добилась первой победы в кампании 2024/25
© 2008 - 2024 ТОО «EML»