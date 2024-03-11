Президент "Барселоны" встретился с преемником Хави

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта встретился с экс-тренером "Баварии" и сборной Германии Ханс-Дитером Фликом, передают Vesti.kz.

По информации Footmercato, немецкого специалиста сопровождал его агент. Стороны обсудили ряд вопросов о возможном взаимовыгодном сотрудничестве. Отмечается, что многие в каталонском клубе одобрили кандидатуру Флика.

Ранее этот же источник сообщил об интересе "сине-гранатовых" к нынешнему наставнику "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Однако кандидатура итальянца не встретила единодушного одобрения в руководстве "Барселоны".

Напомним, ранее Хави Эрнандес объявил о своем уходе с поста главного тренера "Барселоны" по окончании сезона, несмотря на действующий контракт до 2025 года.

На данный момент каталонцы идут на третьем месте в таблице Ла Лиги, набрав 61 балл в 28 матчах. Следующую игру они проведут на выезде с мадридским "Атлетико" 17 марта.