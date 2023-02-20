"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента

Стали известны подробности разлада в отношениях португальского футболиста Криштиану Роналду и его бывшего агента Жорже Мендеша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Equipe, отношения между ними окончательно испортились после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану, после чего португалец покинул "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что решение дать это интервью Мендеш назвал "полным бредом". После его выхода он понял, что сотрудничество с Роналду подошло к концу. При этом агент тяжело перенес расставание с Криштиану. Для него это больше сентиментальная, чем финансовая проблема.

"Жорже переживает это как развод. Подобное трудно представить, когда речь идет об агентах такого масштаба, но он чувствует себя одиноко. Словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике", - сказал знакомый Мендеша.

Напомним, что в декабре Роналду стал игроком саудовского "Аль-Насра". За новый клуб он провел четыре матча в чемпионате, забил пять голов и отдал два ассиста.