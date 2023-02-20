"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента

Новости спорта Футбол
Сегодня 10:06
©instagram.com/cristiano

Стали известны подробности разлада в отношениях португальского футболиста Криштиану Роналду и его бывшего агента Жорже Мендеша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Equipe, отношения между ними окончательно испортились после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану, после чего португалец покинул "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что решение дать это интервью Мендеш назвал "полным бредом". После его выхода он понял, что сотрудничество с Роналду подошло к концу. При этом агент тяжело перенес расставание с Криштиану. Для него это больше сентиментальная, чем финансовая проблема.

"Жорже переживает это как развод. Подобное трудно представить, когда речь идет об агентах такого масштаба, но он чувствует себя одиноко. Словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике", - сказал знакомый Мендеша.

Напомним, что в декабре Роналду стал игроком саудовского "Аль-Насра". За новый клуб он провел четыре матча в чемпионате, забил пять голов и отдал два ассиста.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:56
Футбол
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Сегодня , 18:01
Футбол
Масштабный детский турнир по футболу прошел в Астане
Сегодня , 14:45
Футбол
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
Сегодня , 10:06
Футбол
"Полный бред". Раскрыты подробности ухода Роналду от известного агента
18 февраля, 13:03
Футбол
Экс-футболист "Челси" найден мертвым в Турции
17 февраля, 23:50
Футбол
Роналду снова зажег в Саудовской Аравии. Двумя ассистами принес клубу победу
17 февраля, 18:00
Футбол
В Австралии разгорелся скандал с участием юных футболистов
17 февраля, 16:00
Футбол
Сейчас он лучший в мире! Рэшфорд проводит феноменальный сезон в составе "МЮ"
17 февраля, 13:15
Футбол
Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
16 февраля, 19:24
Футбол
Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»