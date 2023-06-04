Победным камбэком завершился матч чемпионата Казахстана

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Талдыкорганский "Жетысу" обыграл актауский "Каспий" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2. Хотя в ходе первого тайма семиреченцы уступали в два мяча. В составе гостей отличились Рубен Бриджидо (34-я минута) и Георгий Панцулая (37-я). У хозяев голами отметились Асхат Балтабеков (45+1-я) и Йован Стоянович (81-я, 90-я с пенальти).

После этой игры "Жетысу" набрал 13 очков и поднялся с 12-го места на девятое в турнирной таблице, а "Каспий", имея в активе 10 баллов, опустился с 11-й строчки на 12-ю.

В 13-м туре, 24 июня, "Жетысу" на выезде встретится с "Шахтером", а 2 июля "Каспий" дома примет "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
КПЛ Жетысу ФК Каспий

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