Озвучена баснословная зарплата финалиста Лиги чемпионов в новом клубе

3 июня Симоне Индзаги официально завершил работу главным тренером миланского "Интера". По информации итальянских инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, уже в ближайшие дни ему предстоит новый вызов - Индзаги возглавит саудовский клуб "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

Согласно данным, специалист подпишет с клубом контракт на три года с зарплатой в 25 миллионов евро в год. В соглашении также предусмотрены бонусы, а срок действия договора рассчитан до лета 2027 года.

Индзаги отправится в Саудовскую Аравию уже сегодня, а на следующей неделе его новая команда примет участие в клубном чемпионате мира.

Напомним, что Индзаги стал главным тренером "Интера" в 2021 году. За время его руководства команда выиграла чемпионат Италии в 2024 году, дважды - Кубок Италии (2022 и 2023), а также трижды - Суперкубок Италии (2021, 2022 и 2023).

Несмотря на крупное поражение в финале Лиги чемпионов 2025 года от ПСЖ (0:5), Индзаги вывел "Интер" в два финала этого престижного турнира - в 2023 и 2025 годах.