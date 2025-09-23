На церемонии вручения "Золотого мяча – 2025" в Париже главный трофей достался Усману Дембеле из "Пари Сен-Жермена", а 18-летний Ламин Ямаль занял второе место, передают Vesti.kz.

Результат вызвал эмоциональную реакцию у отца футболиста "Барселоны" Мунира Насрауи.

"Я считаю, что это самая большая несправедливость. Не буду называть это воровством, но моральный ущерб огромен.

Ламин – лучший игрок мира, без сомнений, и делает разницу на поле снова и снова. Не потому что он мой сын, а потому что это факт.

У него нет равных. Здесь произошло что-то очень странное. Приветствую всю Испанию, и хочу сказать: в следующем году "Золотой мяч" будет испанским", – цитирует слова отца Ямаля Footmercato.