"Ордабасы" за минуту избежал поражения в еврокубковом матче

Шымкентский "Ордабасы" (U-19) сыграл вничью с минским "Динамо" (U-19) в первом матче Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Егор Молчан, реализовавший пенальти на 78-й минуте. Однако уже через минуту хозяева поля восстановили равновесие благодаря голу Максима Гамаюнова.

Ответный матч состоится 30 сентября также в Шымкенте.

Напомним, "Ордабасы" выступает в Пути чемпионов стран, который состоит из трёх раундов плей-офф с двухматчевыми противостояниями. Чемпион Казахстана "Кайрат" представлен в основном этапе турнира, аналогично взрослой команде алматинского клуба.



