"Ордабасы" выступил с заявлением о новом тренере после провала в еврокубках

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента принял отставку главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.

Белорусский специалист решил покинуть команду после вылета из еврокубков.

"Клуб принял просьбу Александра Седнева об отставке с поста главного тренера. Предстоящий матч с "Шахтером" станет для Александра Сергеевича последним в "Ордабасы". Имя нового главного тренера станет известно в ближайшие дни", - говорится в заявлении "Ордабасы".





Напомним, "Ордабасы" вылетел из Лиги конференций на стадии третьего отборочного раунда, уступив по сумме двух игр армянскому "Пюнику". Еврокубковый сезон шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).

Седнев находился на своем посту с 2021 года. В прошлом сезоне он помог "Ордабасы" впервые в истории стать чемпионом страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".