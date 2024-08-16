"Ордабасы" выступил с заявлением о новом тренере после провала в еврокубках

Новости спорта Футбол
Вчера 18:29
©ФК "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента принял отставку главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.

Белорусский специалист решил покинуть команду после вылета из еврокубков.

"Клуб принял просьбу Александра Седнева об отставке с поста главного тренера.

Предстоящий матч с "Шахтером" станет для Александра Сергеевича последним в "Ордабасы".

Имя нового главного тренера станет известно в ближайшие дни", - говорится в заявлении "Ордабасы".


Напомним, "Ордабасы" вылетел из Лиги конференций на стадии третьего отборочного раунда, уступив по сумме двух игр армянскому "Пюнику". Еврокубковый сезон шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).

Седнев находился на своем посту с 2021 года. В прошлом сезоне он помог "Ордабасы" впервые в истории стать чемпионом страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
2 Кайрат 15 8 4 3 24-13 28
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 15 5 7 3 19-20 22
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 15 5 4 6 16-14 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 13 3 3 7 11-16 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол Лига конференций

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