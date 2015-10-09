Определились шесть неудачников Лиги Европы

Стали известны шесть клубов, потерявших математические шансы на попадание в зону плей-офф Лиги Европы текущего сезона, сообщают Vesti.kz.
Речь идёт о "Штурме" (4 очка), "Рейнджерс" (4), "Ницце" (3), "Утрехте" (1), "Мальмё" (1) и "Маккаби Тель-Авив" (1).
Напомним, восемь лучших команд по итогам общего этапа напрямую выходят в 1/8 финала, тогда как участники, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковом раунде. Победители этих матчей также попадут в 1/8 финала турнира.
Действующим обладателем титула Лиги Европы остаётся "Тоттенхэм", который в прошлом сезоне обыграл в финале "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.
Lyon and Aston Villa through to the Round of 16 ✅— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 22, 2026
How the table looks after Matchday 7 👇#UEL pic.twitter.com/NKmvFSjey9
Новый клуб экс-легионера "Кайрата" разгромили в Лиге Европы
