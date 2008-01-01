За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу узнала всех соперников в квалификации чемпионата мира-2022. По итогам жеребьевки в группу D также попали команды Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также действующий чемпион мира Франция.

Корреспондент Vesti.kz, опираясь на данные Transfermarkt, решил рассказать о самых дорогих игроках в каждой команде.



Сборная Франции с большим отрывом занимает первое место по стоимости игроков в группе с ценником в 1,05 миллиарда евро. В число самых дорогих футболистов команды: Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Поль Погба и Антуан Гризманн (по 80 миллионов евро), Рафаэль Варан и Нголо Конте (по 70), Антони Марсьяль и Дайо Упамекано (по 60), Клеман Лангле, Люка Эрнандес, Уссем Ауар, Эдуарду Камавинга (по 50), Бенжамен Павар (45).







На втором месте находится Украина со стоимостью команды в 101,20 миллиона евро. Среди подопечных Андрея Шевченко самыми дорогими являются Руслан Малиновский (21 миллион евро) и Александр Зинченко (20 миллионов). Далее идут Виктор Цыганков (19), Виталий Миколенко (13) Роман Яремчук (11), Микола Матвиенко (9), Тарас Степаненко (8), Андрей Ярмоленко (7), Марлос, Владислав Супряга (по 7).







На третьей позиции Босния и Герцеговина, чья сборная находится сразу за Украиной и стоит 95,58 миллиона евро. Команда может похвастаться тем, что если составлять топ-10 самых дорогих футболистов группы, то сборная будет иметь одного из них. Таким игроком будет Миралем Пьянич с ценником в 50 миллионов евро. Далее, правда, у команды далеко не такой дорогостоящий состав. Эдин Вишча (12,50 миллиона евро), Сеад Колашинац, Эдин Джеко (по 10), Раде Крунич (6,5), Амер Гояк (5), Гойко Цимирот (4,5), Ермедин Демирович (4), Харис Хайрадинович (3).







Последний соперник в группе сборная Финляндии может похвастаться стоимостью своих футболистов лишь в 36,1 миллиона евро. Среди них: Лукаш Градецкий (8), Теэму Пуки (6,5), Есс Йоронен (4), Йере Уронен (2,8), Робин Лод (2,5), Йоэль Похьянпало, Фредрик Йенсен (по 2), Маркус Форсс (1,8), Глен Камара (1,2).



И, наконец, сборная Казахстана со стоимостью в 21,2 миллиона евро. В нашей команде самыми дорогими футболистами являются Бахтиер Зайнутдинов (2 миллиона евро), Бауыржан Исламхан и Дмитрий Шомко (по 1,8), Стас Покатилов, Нуралы Алип, Исламбек Куат, Роман Муртазаев (по 1,5), Гафуржан Суюмбаев (1,3), Абзал Бейсебеков, Сергей Малый (1,2), Дмитрий Мирошниченко (1,1), Дмитрий Непогодов, Темирлан Ерланов, Айбол Абикен, Юрий Перцух, Абат Аймбетов (по миллиону).







Напомним, что победители групп получат прямые путевки на ЧМ-2022. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. На них будут претендовать 12 команд: десять, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах будут три плей-офф - победители трех финалов поедут в Катар.



Первые матчи отборочного раунда пройдут 24-25 марта 2021 года. Подробнее с календарем игр можно ознакомиться по этой ссылке.



Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. Сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Фото: Reuters (1, 2, 3), ФК "Химки"(4).