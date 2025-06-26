"Обложили золотом": сколько заплатили Роналду за новый контракт

Португальская звезда Криштиану Роналду заключил новый контракт с "Аль-Насром" до 2027 года. Сумма соглашения - рекордная в истории спорта: общая стоимость может превысить 492 миллиона фунтов стерлингов за два года, передают Vesti.kz.

Согласно информации британского издания The Sun, 40-летний форвард будет получать 488 тысяч фунтов в день, а его годовая зарплата составит 178 миллионов фунтов. Помимо этого, он получит бонус за подписание контракта - 24,5 миллиона фунтов, а при продлении соглашения на второй год - сумма вырастет до 38 миллионов.

Роналду также предоставляется 15% доля в клубе, что оценивается примерно в 33 миллиона фунтов. За победу в чемпионате и звание лучшего бомбардира предусмотрены дополнительные бонусы - 4 и 8 миллионов фунтов соответственно.

Привилегии вне поля

Контракт включает широкий перечень персональных условий: штат из 16 сотрудников (включая охрану, поваров, садовников и водителей), частный самолет, расходы на обслуживание которого составляют 4 миллиона фунтов, а также доход от спонсорских соглашений с саудовскими компаниями - еще до 60 миллионов фунтов.

Лига удержала свою главную звезду

Руководство cаудовской Про-лиги, по данным источника издания, всерьез опасалось ухода Роналду в другой клуб в летнее трансферное окно. Чтобы этого не произошло, клуб максимально расширил условия контракта, понимая, насколько важен Роналду для популярности лиги в мире.

"Он - лицо чемпионата, магнит для звезд и глобального внимания. Мы должны были оставить его любой ценой", - приводит издание слова источника в лиге.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В прошлом сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 4 результативные передачи.

До переезда в Саудовскую Аравию португальский нападающий играл за европейские клубы: лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и по праву считается одним из величайших игроков в истории футбола.