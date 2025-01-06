Новый рекордный футбольный стадион в Казахстане. Где построят и что о нем известно?

Казахстан готовится побить собственные рекорды в сфере спортивной инфраструктуры: строительство самого крупного футбольного стадиона в стране официально запланировано на 2025 год. В Актобе появится современная арена, способная вместить 35 тысяч зрителей. Этот масштабный проект обещает стать не только домом для футбольного клуба "Актобе", но и площадкой для проведения крупных спортивных и культурных мероприятий, передают Vesti.kz.

Одобрение Токаева и рекорд

Изначально проект предусматривал вместимость 30 тысяч человек, но в ходе доработки планы были пересмотрены и увеличили до рекордных 35 тысяч.

Теперь арена станет крупнейшей в стране, превзойдя даже "Астана Арену" в столице, рассчитанную на 30 тысяч зрителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично ознакомился с проектом, представленным акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым, и одобрил его реализацию.



Новый стадион будет соответствовать международным стандартам, что позволит проводить матчи сборных и еврокубковые турниры. По информации телеграмм-канала "Серый Кардинал", уже сейчас заявки на посещение матчей в Актобе достигают 50-70 тысяч человек.

Для города с такой спортивной историей и активной фан-базой строительство арены - долгожданное событие.

Строительство многофункционального спортивного комплекса, соответствующего международным стандартам, стартует весной 2025 года.

Стадион будет шестиуровневый с различными зонами отдых. Его планируют строить в микрорайоне Батыс-3, который с недавних пор называется "Улы дала". Общий объем квадратуры стадиона более 78 тысяч.

Возле нового стадиона планируется построить также многофункциональный спорткомплекс. Вместимость арены – 5000 мест, ее основное предназначение - игровые виды спорта, а также концертно-зрелищные мероприятия.





Крупнейшие стадионы Казахстана

Чтобы понять масштаб планируемого стадиона в Актобе, стоит вспомнить историю самых крупных арен Казахстана:

"Астана Арена", Астана

Стадион, расположенный в столице Казахстана, был открыт в 2009 году и способен вместить 30 200 зрителей.

Это единственная арена в стране с раздвижной крышей, что позволяет проводить мероприятия круглый год вне зависимости от погодных условий. Внутри поддерживается комфортная температура даже в зимние месяцы благодаря системе обогрева.

Домашняя арена футбольного клуба "Астана" и сборной Казахстана по футболу отличается своей многофункциональностью.

Хотя стадион изначально был спроектирован для футбольных матчей, он также приспособлен для проведения других мероприятий, таких как турниры по борьбе, дзюдо и боксу.

Несмотря на современные технологии и удобства, искусственное покрытие арены часто подвергается критике со стороны спортсменов и болельщиков.

Построенный в период с 1955 по 1967 год, Центральный стадион южной столицы является одним из крупнейших спортивных комплексов страны. Его трибуны вмещают 30 000 зрителей.

В 2009 году была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой установили новое поле, состоящее на 75% из натуральной травы и на 25% из синтетических волокон. Также стадион получил подогрев и автоматизированную систему полива.

В 2016 году объект был сертифицирован по четвертой категории УЕФА, что позволяет проводить на нем матчи международного уровня.

Стадион является домашней ареной футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана. В ходе капитального ремонта также установили новый металлический навес над западной трибуной, заменили старые деревянные лавки на современные пластиковые сиденья и обновили беговые дорожки, которые выполнены из материала "Канипур-М", использованного на стадионах Берлина и Барселоны.

Этот стадион, построенный в 1969 году, вмещает 20 000 зрителей и является третьим по величине в Казахстане.

Его история началась под названием "50 лет Октября", а позже он был переименован в честь известного борца Кажымукана Мунайтпасова.

В 1997 году прошла реконструкция: установили беговые дорожки итальянского производства, заменили лавки на пластиковые сиденья и установили современное электронное табло. Однако со временем стадион устарел и больше не соответствует современным стандартам.

В 2023 году было объявлено о строительстве новой арены на 35 000 мест. Новый стадион займет территорию площадью 24 гектара и станет домом для футбольного клуба "Ордабасы".

Этот проект реализуется при поддержке Казахстанской федерации футбола и частных инвесторов.

Стадион "Шахтер" был открыт в 1958 году на месте старого стадиона "Динамо" и вмещает 19 000 зрителей.

Это одно из самых посещаемых спортивных сооружений страны. Арена занимает площадь в 14 гектаров и используется для проведения соревнований по футболу, легкой атлетике, боксу и другим видам спорта.

В 2011 году на стадионе был установлен рекорд посещаемости — 18 900 зрителей пришли поддержать местный клуб в матче против сильного соперника. Это место давно стало символом спортивной жизни Караганды и нуждается в модернизации для соответствия мировым стандартам.

Построенный в 1975 году, этот стадион вмещает около 13 500 зрителей и является домашней ареной футбольного клуба "Актобе".

Его уникальность заключается в том, что он был спроектирован исключительно для футбольных матчей и не имеет беговых дорожек.

Открытие состоялось матчем с московским ЦСКА, который привлек тысячи болельщиков. Несмотря на популярность, стадион часто подвергается критике из-за состояния газона и организации матчей.

Однако, власти города активно обсуждают планы по модернизации арены, чтобы она соответствовала современным требованиям.

Стадион "Центральный", Тараз

Это один из старейших стадионов Казахстана, построенный в 1936 году на месте бывших картофельных полей. Изначально площадка носила название "Спартак", позже переименована в "Динамо", а затем — в "Химик".

В 2002 году стадион прошел реконструкцию к двухтысячелетию города. Были установлены пластиковые сиденья, что сократило количество мест до 12 500.

Рекорд посещаемости был зафиксирован в 1988 году, когда на матч пришли 25 000 человек, тогда болельщики пришли поддержать джамбульскую команду "Химик" в матче против усть-каменогорского "Востока". Люди стояли в проходах трибун и на беговой дорожке.