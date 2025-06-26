Новое тренерское назначение в казахстанском футболе: детали

Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) назначил казахстанца Александра Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Решение принято в связи с временным отсутствием Андрея Финонченко по семейным причинам.

Александр Кузнецов обладает тренерской лицензией категории UEFA Pro и имеет обширный опыт работы: он провел более 100 матчей на международном уровне, возглавляя различные юношеские и молодежные сборные Казахстана.



Перед специалистом поставлены важные задачи - сохранить конкурентоспособность команды, развивать молодежных игроков, а также продолжать реализацию единой клубной философии. Кроме того, Кузнецову предстоит усилить системную работу между первой командой и футбольным центром.

Особое внимание будет уделено интеграции перспективных воспитанников в основной состав и укреплению взаимодействия между тренерскими штабами на всех уровнях.

На данный момент "Шахтер" занимает второе место в первой лиге Казахстана, набрав 23 очка в 10 матчах.