25-летний португальский футболист "Пари Сен-Жермен" Витинья задумался об уходе из французского клуба, несмотря на успешные результаты парижан, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Витинья полагает, что его этап на "Парке де Пренс" завершён: он выиграл все возможные трофеи и хочет попробовать силы в более конкурентном чемпионате, чем французская Лига 1.

Ключевой вариант продолжения карьеры — мадридский "Реал". Витинья уже сообщил агенту о своём интересе к переходу, а в руководстве "сливочных" видят в нём решение проблем в центре поля.



Одним из факторов возможного расставания называют охлаждённые отношения с Луисом Энрике. Хотя именно испанский специалист помог раскрыться Витинье и довёл его до попадания в тройку претендентов на "Золотой мяч"-2025, между ними возникли споры, из-за чего доверие заметно снизилось.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо, напротив, считает трансфер приоритетным и хочет видеть Витинью ключевым организатором игры в "Реале". Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес понимает, что переговоры с Нассeром Аль-Хелаифи будут крайне непростыми и потребуют значительных финансовых затрат.