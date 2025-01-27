Неймар отказался от сотни миллиардов и договорился с новым клубом

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар готовится к переходу в бразильский "Сантос". Футболист может пойти на "жертву" для осуществления трансфера, передают Vesti.kz.

32-летний игрок договорился с "Сантосом" и уже скоро может покинуть клуб из Саудовской Аравии, информирует Фабрицио Романо. По его информации, на следующей неделе последуют официальные шаги по окончательному согласованию сделки с "Аль-Хилялем" и проверке документов.

Существенной проблемой был контракт бразильца, однако, как сообщает Footmercato, Неймар согласился сократить большую часть зарплаты, что облегчило переговоры. Футболист является воспитанником "Сантоса". Он находился в структуре клуба 10 лет, после чего перешел в испанскую "Барселону".

Нынешний контракт форварда истекает 30 июня текущего года с опцией продления еще на один год. Однако трансфер может состояться уже этой зимой. Стороны рассматривают возможные варианты аренды игрока или полноценного перехода.

В "Аль-Хиляль" Неймар перебрался в августе 2023 года. С тех пор он сыграл семь игр, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Сообщалось, что за два года он заработает 300 миллионов евро (162 миллиарда тенге).

Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" исключил Неймара для игр во второй половине сезона Саудовской Про Лиги.

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