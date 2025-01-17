"Аль-Хиляль" исключил Неймара: известна причина

"Аль-Хиляль" официально решил судьбу Неймара: выступления бразильской звезды в Саудовской Аравии, похоже, подходят к концу. Главный тренер команды Жорже Жезус сделал громкое заявление о будущем футболиста, добавив, что его контракт уже точно может завершиться уже этим летом, передают Vesti.kz.

По словам португальского специалиста, Неймар больше не будет зарегистрирован для игр во второй половине сезона Саудовской Про Лиги и сможет выступать только в матчах азиатской Лиги чемпионов.

Жезус отметил, что 32-летний игрок "не может играть на привычном уровне" и намекнул, что будущее бразильца в клубе под вопросом.

"Неймар не будет заявлен на чемпионат, но сможет участвовать в Азиатской Лиге чемпионов. Саудовская лига сегодня входит в число лучших в мире, а все игроки "Ал-Хиляля" могли бы выступать за европейские клубы. Однако Неймар уже не демонстрирует тот уровень, к которому мы привыкли. Ему стало сложно. Его будущее зависит от клуба и самого футболиста. Я не знаю, что будет дальше. У нас есть вакансия в составе, но она зарезервирована для игрока, родившегося в 2003 году или позже", – цитируют слова Жезуса издание Goal после разгромной победы над Аль-Фатех со счетом 9:0.

Напомним, что Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в августе 2023 года за 90 миллионов евро, но его пребывание в Саудовской Аравии сложно назвать удачным.

Получив серьезную травму коленного сустава в октябре, в матче за за сборную Бразилии, он вышел на поле лишь семь раз и забил один гол.

Несмотря на возможность продления контракта еще на год, скорее всего, бразильский форвард покинет клуб после неудачного сезона.

Наилучший сценарий для Неймара – участие в семи возможных матчах "Аль-Хиляля" в азиатской Лиге чемпионов, если команда дойдет до финала. Матчи 1/8 финала турнира запланированы на февраль.

Напомним, что интерес к бразильской звезде проявляют многие топ-клубы МЛС. Одним из наиболее активных стал "Чикаго Файр", который уже начал переговоры о двухлетнем контракте с Неймаром, намереваясь привлечь его в свои ряды.