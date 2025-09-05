Неймар неожиданно стал наследником миллиардного состояния

Форвард "Сантоса" и звезда мирового футбола Неймар неожиданно оказался наследником огромного состояния — около 1 миллиарда долларов, передают Vesti.kz.

Такое решение принял молодой бразильский бизнесмен, который недавно скончался.

Имя предпринимателя не раскрывается — при жизни он просил, чтобы его личность не предавали огласке. Известно лишь, что ему было всего 31 год, и у него не было ни детей, ни близких родственников, которые могли бы претендовать на наследство.

Как пишет The Sun, в июне этого года он составил завещание, в котором указал Неймара своим единственным наследником. Подписи двух свидетелей и нотариальное заверение сделали документ официальным.

Перед смертью мужчина объяснил свой поступок:

"Мне нравится Неймар, я ассоциирую себя с ним. Он не эгоист, что редкость в наши дни. Его связь с отцом очень напоминает мне ту, которая была у меня с моим, который умер", – объяснил свое решение бизнесмен перед смертью.

Неймар решил вернуться и усилить атаку "Барселоны"

Напомним, совсем недавно стало известно, что Неймар вновь не получил вызова в сборную Бразилии, а главный тренер команды Карло Анчелотти уже объяснил, почему принял такое решение.