Неманья Максимович будет играть в Греции

Бывший полузащитник "Астаны" серб Неманья Максимович нашел себе новый клуб. Летом этого года 29-летний хавбек присоединится к греческому "Панатинаикосу", передают Vesti.kz.

Футболист, выступавший в составе "Астаны" в сезонах 2015 и 2016, покинет испанскую Ла Лигу спустя семь лет выступлений. С 2018 года он защищал цвета "Хетафе", но текущая кампания станет для него последней в клубе из Мадрида.

Уже летом он присоединится на правах свободного агента к греческому "Панатинаикосу". Пока же текущей сезон серб доиграет в Испании, и это даже несмотря на анонс о переходе в социальных сетях греческого клуба.

В составе "Астаны" серб провел 80 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. На уровне Ла Лиги у Неманьи 213 матчей, девять голов и два ассиста. Также хавбек провел 48 матчей за сборную Сербии.

Он стал первым игроком в истории, который уехал из казахстанского клуба в Ла Лигу.