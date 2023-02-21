Нутрициолог "Аль-Насра" Хосе Блеса рассказал о диете и фитнес-режиме Криштиану Роналду и объяснил, почему пятикратный обладатель "Золотого мяча" носит два устройства для отслеживания режима отдыха, передают Vesti.kz.

После того как Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с "Аль-Насром" в конце декабря, ему потребовалось несколько игр, чтобы привыкнуть, прежде чем вернуться в свою лучшую форму в феврале.

За последние три игры форвард забил пять голов и отдал две голевые передачи, помогая "Аль-Насру" удерживать лидерство в Саудовской профессиональной лиге.

Легенда "Манчестер Юнайтед" доказал, что возраст действительно не имеет значения, и в 38 лет не собирается отставать. Это связано с его преданностью фитнесу и диете.

Как пишет Sportskeeda, нутрициолог "Аль-Насра" Хосе Блеса рассказал о диете и режиме отдыха Криштиану Роналду, отдавая дань уважения самоотверженности португальца.

"У Криштиану очень хорошее питание, он ест разнообразную пищу, чтобы иметь энергию для каждой игры и тренировки, без странных вмешательств, которые сейчас в моде. Каждый разговор с ним - это урок. Мы встретились и говорили о его диете, о том, как он понимает важность режима отдыха для выступления. Он носит два устройства для отслеживания режима отдыха: кольцо и браслет. Криштиану Роналду использует умное кольцо для отслеживания своего сна и физической активности. Устройство измеряет температуру тела, движение и сердечный ритм".

Блеса также рассказал, что строгий фитнес-режим Роналду положительно влияет на "Аль-Наср".

"С тех пор как он здесь, все игроки стали больше тренироваться и соблюдать более строгую диету… Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшали бы свое тело: у них меньше жира, больше мышц, и они делают все упражнения отточенно", - добавил нутрициолог.