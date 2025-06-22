Названы отличия европейских клубов от казахстанских перед Лигой конференций

Бывший защитник карагандинского "Шахтера" Антон Толордава поделился ожиданиями от предстоящих матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между шымкентским "Ордабасы" и грузинским "Торпедо" Кутаиси, передают Vesti.kz.

По словам 28-летнего футболиста, команды из Европы, участвующие в турнире, демонстрируют высокий уровень организации и физической подготовки.

"Европейские клубы, в том числе и те, кто играет в Лиге конференций, точно знают, что делают на поле. Их стиль основан на дисциплине и выносливости. Ждем интересные матчи. Трудно предсказать исход, но победит сильнейший", - сказал Толордава в интервью BorodAbata.kz.

Первый матч между "Ордабасы" и "Торпедо" состоится 10 июля в Кутаиси. Ответная встреча пройдет 17 июля в Шымкенте.

За период с февраля 2023 года по июль 2024-го Антон Толордава провел 36 матчей во всех турнирах за "Шахтер", отдав две результативные передачи. Сейчас он защищает цвета литовского клуба "Кауно Жальгирис".