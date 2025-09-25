Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри высказался о победе Усмана Дембеле в борьбе за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.
Игрок ПСЖ стал лучшим футболистом мира по итогам сезона-2024/2025, опередив Ламина Ямаля из "Барселоны".
"Думаю, что Усман Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения успешно играть двумя ногами. Это то, чем вряд ли может похвастаться любой другой игрок в мире.
Тем не менее должен сказать, что Килиан Мбаппе – это тоже грозный футболист, и за последние несколько лет он стал одним из лучших игроков в мире", – приводит слова полузащитника "Баварии" Sky Sport.
В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за GC: во всех турнирах, отметившись 35 голами и 16 результативными передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.