Названа самая непредсказуемая группа на Евро-2024

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Сегодня 20:43
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о самой непредсказуемой группе предстоящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Скорее всего, самой непредсказуемой будет группа В, в которой играют сборные Италии, Испании, Хорватии и Албании. Недавно был товарищеский матч между Португалией и Хорватией. Хорваты взяли и победили, причем именно переиграли соперника. Я думал, что Хорватия сейчас не на высшем уровне. Но оказалось, что вполне в нормальном состоянии. А португальцы ведь тоже в порядке. Хотя по товарищеским встречам, конечно, не стоит делать серьезные выводы.

Чем все закончится в этой группе, не сможет ответить никто. Футбол этим и прекрасен", - приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Евро‑2024 состоится с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 сборные.

Метки:
Евро-2024 Футбол Чемпионат Европы по футболу Еврофутбол

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