На какое место поднялся Узбекистан в новом рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана по футболу поднялась на одну строчку в обновлённой версии рейтинга ФИФА и теперь занимает 54-е место, передают Vesti.kz.

Как известно, в июне узбекистанцы впервые в истории оформили выход на чемпионат мира-2026, завершив отборочный цикл на втором месте в группе A с 18 очками после гостевой ничьей с ОАЭ. 13 октября команда проведёт товарищеский матч против Уругвая в Малакке.

Напомним, Казахстан, напротив, потерял четыре позиции и опустился на 118-е место.

Наибольший прогресс в рейтинге показала Словакия, которая поднялась сразу на десять строчек — с 52-й на 42-ю. Худший результат у Зимбабве: команда откатилась на девять позиций вниз — с 116-й на 125-ю.

Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит так:

Испания (+1)

Франция (+1)

Аргентина (–2)

Англия (–)

Португалия (+1)

Бразилия (–1)

Нидерланды (–)

Бельгия (–)

Хорватия (+1)

Италия (+1)