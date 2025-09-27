Карим Бензема близок к возвращению в Европу, чем многие ожидали. Потенциальный переход может состояться уже в январе, а его возможный клуб - португальская "Бенфика", передают Vesti.kz.

Моуринью проявил личный интерес

По информации Marca, несколько дней назад Жозе Моуринью, один из ключевых наставников в карьере французского нападающего, позвонил футболисту и лично выразил интерес к его переходу.

Бензема обдумывает предложение

Француз обдумывает предложение. Он понимает, что сейчас его место в Саудовской Аравии, и что карьера близится к завершению, но убедительная аргументация Моуринью, возглавившего "Бенфику", заставила его задуматься о возвращении в европейский футбол.





Реакция "Аль-Иттихада"

Руководство "Аль-Иттихада" отреагировало сразу, предложив продлить контракт ещё на год. Бензема рассматривает вариант пребывания в Саудовской Аравии до 2027 года, где он чувствует себя лидером и ключевой фигурой команды.

Моуринью может изменить ситуацию

Сезон начался с трудностей, и поражение от "Аль-Насра" с Криштиану Роналду лишь усилило сомнения о будущем француза. Однако один человек может изменить ситуацию - это Жозе Моуринью, а когда португалец чего-то хочет…

Напомним, что Бензема играл в Европе за такие клубы, как "Лион" и "Реал", а в 2022 году стал обладателем "Золотого мяча".