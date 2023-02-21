Моуринью назвал лучшего футболиста в истории. Он круче Месси и Роналду

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью назвал величайшего игрока всех времен, передают Vesti.kz.

Роналду и Месси считаются лучшими в настоящее время, доминировали в обсуждении лучшего игрока всех времен на протяжении последних десяти лет.

Моуринью отметил, что, хотя Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют более продолжительную карьеру и остаются на вершине своей игры уже более 15 лет, по его мнению, никто не может превзойти талант и мастерство бразильской легенды Роналдо Назарио, с которым он работал в "Барселоне".

"Если мы говорим строго о таланте и мастерстве, никто не превзойдет Роналдо (Назарио)", - заявил Моуринью.

Португальский тренер подчеркнул, что карьера Роналдо Назарио могла бы быть еще более невероятной, если бы не травмы, которые помешали ему достичь еще больших высот в футболе. Роналдо отыграл всего один сезон в "Барселоне", но смог забить за команду 47 голов в 49 играх и помог им выиграть три трофея в той кампании.

После "Барселоны" Роналдо продолжил карьеру в "Интере" и "Реал Мадриде", где он также имел большой успех, но несколько раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В конечном итоге Роналдо завершил свою клубную карьеру, забив 352 гола в 518 матчах, завоевав 11 титулов, а также забив еще 62 гола за сборную Бразилии в 98 играх.