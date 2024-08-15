Месси продали за 700 миллионов: известен покупатель

Новости спорта Футбол
15 августа 17:34
©ФК "Интер Майами"

Французский футбольный клуб "Страсбур" объявил о громком трансфере, передают Vesti.kz. Правда, пока новичок будет выступать за юношескую команду.

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"Страсбур" подписал контракт с 17-летним нападающим Райаном Месси из "Дижона" в третьем по силе дивизионе Франции. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро (790 миллионов тенге).

Также предусмотрены бонусы. Молодой футболист прошел медосмотр, с ним подписали трехлетний контракт.

Месси, который дебютировал в профессиональном футболе в прошлом году и провел четыре матча за основную команду "Дижона", уже привлек внимание крупных клубов. Мюнхенская "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Лейпциг" и "Марсель" также заинтересованы в однофамильце одного из лучших футболистов мира - аргентинца Лионеля Месси, который сейчас выступает за американский "Интер Майами".


В новом сезоне чемпионата Франции, который стартует в эти выходные, "Страсбур" сыграет против "Монпелье" на выезде в первом туре.

В прошлом сезоне Месси сыграл два матча в составе основной команды "Дижона" и отличился забитым голом. Благодаря этому он стал самым молодым автором забитого гола в истории французского клуба.

Метки:
Трансфер Футбольные трансферы Месси Лионель Еврофутбол Футбол Франция

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