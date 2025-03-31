Месси назвал своих кумиров: один из них особенный

Лионель Месси, восьмикратный обладатель "Золотого мяча", раскрыл имена двух футболистов, которые вдохновляли его в юности, передают Vesti.kz.

Неудивительно, что одним из них оказался Диего Марадона, легенда мирового футбола и национальный герой Аргентины. Однако второе имя может удивить многих - Пабло Аймар, плеймейкер, оставивший яркий след в аргентинском и европейском футболе.

"Пабло Аймар был игроком, который мне всегда нравился. Когда он играл за "Ривер", команда была великолепной, а он особенно выделялся. Диего был чем-то особенным для нас, аргентинцев. Он всегда на первом месте, а затем идет Пабло, которым я восхищался как игроком", - цитируют слова Месси GiveMeSport.

Аймар не просто вдохновлял Месси - им даже довелось сыграть вместе за сборную Аргентины. Они выходили на поле бок о бок 13 раз, и однажды даже записали на свой счет результативную комбинацию.

С 2018 года Пабло Аймар работает в тренерском штабе сборной Аргентины, а значит, они вместе праздновали победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

С Диего Марадоной у Месси была не только духовная связь, но и совместная работа. Марадона тренировал сборную Аргентины с 2008 по 2010 год, и за это время их отношения стали еще ближе.

Диего был большим поклонником таланта Месси и всегда его поддерживал в сложные моменты, когда критики обвиняли Лео в недостаточной самоотдаче в матчах за сборную.

"То, что делает Месси - это нечто невероятное. Я бы никогда не хотел играть против него", - говорил однажды Марадона.

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