Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси признался, что считает Лаутаро Мартинеса недооценённым кандидатом на индивидуальную престижную награду, передают Vesti.kz.

По словам аргентинца, форвард "Интера" провёл выдающийся сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки и забил в финале турнира.

"Он заслуживает "Золотой мяч" больше, чем кто-либо другой", — сказал Месси в интервью Give Me Sport.



Поддержку Мартинесу выразили и его партнёры по клубу. Вратарь Ян Зоммер назвал его "убийственным форвардом и настоящим капитаном", а бывший нападающий "Интера" Эдин Джеко отметил его решающую роль в Скудетто и победе на Кубке Америки.

Напомним, "Золотой мяч"-2024 получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, обойдя Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Мартинес занял седьмое место.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 состоится 22 сентября в парижском театре "Шатле". Главными претендентами на эту награду являются Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен") и Ламин Ямаль ("Барселона").