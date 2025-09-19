Лионель Месси, живущий в США уже более двух лет, перестал следить за матчами "Барселоны" и не поддерживает связь с нынешними игроками команды, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, в клубе осталось мало футболистов, с которыми он играл при Рональде Кумане: Рональд Араухо, Педри, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген. С первыми тремя близких отношений не было, а с Тер Штегеном произошёл серьёзный конфликт на тренировке, который полностью разорвал их связь.

Планы по чествованию Месси

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта пытался пригласить Месси на открытие нового "Камп Ноу", но проблемы со строительством стадиона постоянно откладывали мероприятие. Также неясно, удастся ли реализовать этот план, учитывая возможное завершение карьеры восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

Финансовые трудности и прощание с клубом

Дружба Месси и Лапорты была нарушена после того, как не удалось продлить контракт игрока из-за финансовых проблем клуба. Против своей воли Месси попрощался с "Барселоной" и подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", а уже потом начал защищать цвета "Интер Майами".

Отказ от участия в событиях клуба

Месси отклонил два приглашения на участие в матчах и мероприятиях клуба. Первое — гала по случаю 125-летия "Барселоны" в ноябре 2024 года, второе — потенциальная поездка на финал Лиги чемпионов-2025. Даже если бы команда дошла до финала, аргентинец ясно дал понять, что не хочет присутствовать.