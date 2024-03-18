"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне

Новости спорта Футбол
Вчера 22:54
©twitter.com/ManCity

Английский "Манчестер Сити" рассматривает несколько кандидатов на место бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне на случай его ухода, сообщают Vesti.kz.

По информации TodoFichajes в их числе значится 22-летний испанец Алекс Баэна из "Вильярреала".

Впрочем, подписание Баэны является непростым предприятием, поскольку действующий контракт игрока с "Вильярреалом" рассчитан до 2028 года.

Кроме того, за игрока "подводников" может быть выставлен значительный ценник. По информации Transfermarkt он оценивается в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Баэна провел 37 матчей, в которых забил пять голов и сделал 13 голевых передач.

Отметим, что 32-летний Де Брюйне с 2015 года выступает за "горожан". По данным Transfermarkt его стоимость составляет 60 миллионов евро.

Метки:
Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Футбольные трансферы
Новости
Вчера , 22:54
Футбол
"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне
Вчера , 16:14
Футбол
Яркие бомбардиры и звездные защитники. Кого надо опасаться в составе сборной Греции?
17 марта, 23:30
Футбол
Лидер сборной Греции сыграл в драматичном матче за "Ливерпуль" перед встречей с Казахстаном
17 марта, 23:05
Футбол
Самый эффективный нападающий сборной Казахстана дебютировал в европейском чемпионате
17 марта, 22:37
Футбол
"Тобол" хотел подписать нападающего сборной Исландии
17 марта, 22:00
Футбол
Воспитанник "Кайрата" забил феноменальный гол в Кубке Казахстана
17 марта, 21:30
Футбол
Капитан сборной Греции высказался о матче с Казахстаном
17 марта, 20:00
Футбол
Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"
17 марта, 19:30
Футбол
Легенда "Барселоны" назвал кандидатов на замену Хави
17 марта, 19:00
Футбол
"Если будет предложение - посмотрим". Оразов - о матче с Грецией и трансфере в Европу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»