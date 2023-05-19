Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев собирается посетить центральный матч десятого тура премьер-лиги с участием "Астаны" и "Кызыл-Жара". Встреча пройдет 20 мая на "Астана Арене", сообщают Vesti.kz.

"Приближаются отборочные игры чемпионата Европы и хочется как можно больше увидеть кандидатов в сборную вживую. Завтра состоится матч лидеров "Астана" - "Кызыл-Жар", на котором я буду присутствовать.

Приглашаю всех любителей футбола на этот матч, стадион "Астана Арена", в 19:00", - написал Адиев на своей странице в Instagram.