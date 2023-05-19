Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024

Новости спорта Футбол
Вчера 22:33
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев собирается посетить центральный матч десятого тура премьер-лиги с участием "Астаны" и "Кызыл-Жара". Встреча пройдет 20 мая на "Астана Арене", сообщают Vesti.kz.

"Приближаются отборочные игры чемпионата Европы и хочется как можно больше увидеть кандидатов в сборную вживую. Завтра состоится матч лидеров "Астана" - "Кызыл-Жар", на котором я буду присутствовать.

Приглашаю всех любителей футбола на этот матч, стадион "Астана Арена", в 19:00", - написал Адиев на своей странице в Instagram.

Напомним, что следующие игры в своей отборочной группе на Евро-2024 казахстанцы проведут на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией 16 и 19 июня соответственно.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу КПЛ Кызыл-Жар СК Астана ФК

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