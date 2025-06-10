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Лучший бомбардир Европы отрекся от своего клуба - всему виной новый ценник

©instagram.com/sportingcp

Шведский форвард Виктор Дьекереш оказался в центре громкого конфликта с лиссабонским "Спортингом". Нападающий, выдавший феноменальный сезон в Португалии, был намерен этим летом сделать шаг вперед и сменить клуб, однако его "обманули", передают Vesti.kz.

Трансфер в АПЛ под угрозой срыва

Дьекереш хотел перейти в английскую премьер-лигу (АПЛ). Его приоритетом считались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

По информации The Mirror, между футболистом и лиссабонским клубом существовала устная договоренность: при предложении в размере 60 миллионов евро плюс 10 в виде бонусов, "Спортинг" должен был отпустить своего лидера.

Однако руководство лиссабонцев неожиданно изменило условия и подняло ценник до 80 миллионов евро, фактически сорвав достигнутый компромисс.

Дьекереш отрекся от "Спортинга"

Такой поворот событий сильно задел Дьекереша. Он воспринял поведение клуба как предательство и удалил со своих страниц в соцсетях любую привязку к "Спортингу", ясно дав понять - он больше не хочет быть частью этой команды. Его цель - как можно скорее покинуть чемпионат Португалии.

Главным претендентом на шведа остается "Манчестер Юнайтед". Интерес к форварду подогревает и тот факт, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим хорошо знает игрока по совместной работе в "Спортинге".


Несмотря на напряженность вокруг трансфера, рыночная стоимость Дьекереша остается высокой - порядка 75 миллионов евро. И если "Спортинг" не пересмотрит свою позицию, клуб рискует потерять не только нападающего, но и лицо всей атаки.

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Напомним, что ранее "Барселона" рассматривала вариант с покупкой шведского нападающего  в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски. Однако сам польский форвард попросил руководство отказаться от идеи подписания нового конкурента в атаке.

В сезоне-2024/25 Дьекереш забил 54 гола и отдал 13 голевых передач в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах, является лучшим показателем среди всех игроков элитных дивизионов европейских чемпионатов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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