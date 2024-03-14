Лидер "Реала" официально вернулся в сборную

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Сборная Германии по футболу объявила состав на товарищеские матчи против Франции и Нидерландов. Они пройдут 24 и 27 марта соответственно, передают Vesti.kz.
В списке оказался и полузащитник мадридского "Реала"Тони Кроос, заявивший об уходе из национальной команды в 2021 году.
Кроос объяснил свое возвращение тем, что его об этом попросил главный тренер сборной Юлиан Нагельсман. По мнению футболиста, нынешняя команда способна успешно выступить на домашнем Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля.
Со сборной Германии Кроос становился чемпионом мира в 2014 году, а также брал бронзу на мундиале-2010 и Евро-2012 и 2016.
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