Лидер атак "Реала" устал от Хаби Алонсо и ищет новый клуб

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал"

В "Реале" назревает громкий скандал: Винисиус Жуниор устал от решений Хаби Алонсо и, по данным Don Balon, уже дал указание своему агенту искать варианты для ухода, передают Vesti.kz

В "Реале" готовятся к громкому расставанию

Поводом стало его очередное появление на скамейке запасных – на этот раз в дебютном матче Лиги чемпионов против "Марселя". Для бразильца это стало последней каплей: он считает, что тренер систематически лишает его шанса проявить себя, и не собирается терпеть такое положение.

У Винисиуса остаётся контракт до 2027 года, однако он не намерен его продлевать после тяжёлых переговоров с Флорентино Пересом. В окружении игрока уверены, что лето следующего года – лучший момент для расставания. Тогда у него останется всего один год по соглашению, и трансфер станет проще организовать.

В клубе готовы рассмотреть продажу звезды

Футболист всерьез задумывается о том, чтобы "выставить себя на рынок" и сменить клуб, где сможет быть ключевым игроком, а не проблемой для тренера.

В Мадриде тоже понимают: отпускать его бесплатно никто не будет, поэтому в случае убедительного предложения "Реал" готов рассмотреть продажу, но только за сумму, соответствующую его статусу одного из лучших игроков мира.


Появилась информация о составе "Реала" на матч с "Кайратом" в Алматы

Напомним, что уже стали известны дата начала продажи и стоимость билетов на матч Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8-5 10
4 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
5 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
6 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

