Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне

Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне
©acmilanfan.ru

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил рост своей команды в течении сезона, сообщают Vesti.kz.

"Матрасники" вышли на второе место в таблице за три тура до конца чемпионата Испании.

- В ноябре мы были в клинике, пришел врач и сказал, что мы почти умерли. Мы работали день за днем, искали, что можно сделать... Мы беспокоились о том, что нужно улучшить. Ребята последовали за нами, и врач сказал нам, что мы еще живы, - приводит слова Симеоне AS.

- Рекомендует ли вам врач тренировать "Атлетико" еще год?

- У меня есть еще один год по контракту, и он тесно связан с тем, останемся мы в Лиге чемпионов или нет. Мы поговорим с руководством, как делаем это каждый год. Будем искать, что лучше для команды.

- Что бы вы сказали тем, кто не ценит тот факт, что вы играете 11 лет в Лиге чемпионов?

- Ничего. Пусть они наденут черный костюм на восемь месяцев и узнают, так ли это просто.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:24
Футбол
©acmilanfan.ru Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне
Сегодня , 11:58
Футбол
©teamtalk.com "Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола
Вчера , 13:45
Футбол
©ФК "Астана" "Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную
Вчера , 13:17
Футбол
©Globo Esporte "Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду
20 мая, 23:00
Футбол
©ФК "Астана" "Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"
20 мая, 22:46
Футбол
©СК "Кызыл-Жар" Алиев рассказал о перестрелке с "Астаной", критике за игнор казахстанцев и назначении в сборную
20 мая, 20:39
Футбол
©twitter.com/FabrizioRomano Спаллетти ответил на слухи об уходе из "Наполи"
20 мая, 20:20
Футбол
©twitter.com/ManCity Гвардиола высказался об инциденте с Де Брюйне во время матча с "Реалом" в ЛЧ
19 мая, 22:33
Футбол
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024
19 мая, 19:18
Футбол
©instagram.com/wanda_nara Сеть разрывает горячее фото жены и агента известного футболиста
19 мая, 18:35
Футбол
©twitter.com/OfficialASRoma В финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба впервые за 25 лет
19 мая, 15:13
Футбол
©ФК "Кайрат" Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ
19 мая, 13:27
Футбол
©ФК "Кайрат" "Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
18 мая, 15:30
Футбол
©Sky Sports Топ-6 игроков, выступавших и за "Интер", и за "Ман Сити". Некоторые приезжали в Казахстан
17 мая, 15:45
Футбол
©ФК "Ордабасы" "Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"
17 мая, 15:07
Футбол
© Возрождение ФК "Елимай": большая футбольная история и новые амбиции
16 мая, 18:40
Футбол
©ФК "Кайрат" "Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"
16 мая, 16:58
Футбол
©ФК "Химки" Агент прояснил будущее футболиста сборной Казахстана в чемпионате России
15 мая, 19:09
Футбол
©КФФ "После сборной мы его не узнаем". Почему Карпович раскритиковал новую звезду "Актобе"
15 мая, 14:44
Футбол
©ФК "Кайрат" "Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника
15 мая, 12:24
Футбол
©ФК "Актобе" "Не думаю, что Самородов расслабился". Шомко - о поражении "Актобе" от "Кайрата" и критике Карповича
14 мая, 21:11
Футбол
©ФК "Кайрат" "Я ждал этого матча полгода". Кекер - о победе над "Актобе" и состоянии "Кайрата"
14 мая, 20:32
Футбол
©ФК "Кайрат" Игрок "Кайрата" в критическом состоянии попал в реанимацию
14 мая, 20:15
Футбол
©ФК "Актобе" "Самородов должен переосмыслить свои взгляды". Карпович - о "Кайрате", сборниках и Жоао Пауло
14 мая, 17:13
Футбол
©ФК "Астана" Тренер "Астаны" назвал причину потери очков в матче с "Окжетпесом"
12 мая, 18:15
Футбол
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" уже есть замена Алыкулову: сверкнул в "Мактаарале" и заинтересовал клуб РПЛ
12 мая, 13:33
Футбол
©ФК "Кайрат" Фаворит Шпилевского, оффер из Польши и статус запасного. Почему Алыкулов ушел из "Кайрата"
12 мая, 12:38
Футбол
©ФК "Кайрат" Меньше 90 минут на гол или ассист: топ-5 игроков КПЛ-2023 с лучшей результативностью
11 мая, 21:00
Футбол
©ФК "Актобе" Последний шанс или провал. Заиграет ли игрок сборной Казахстана в "Актобе"?
11 мая, 19:45
Футбол
©КФФ Успеет к еврокубкам? В "Ордабасы" рассказали о травме Исламхана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus