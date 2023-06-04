"Легенда". Зайнутдинов восхитился бывшим одноклубником

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о защитнике Марио Фернандесе, сообщают Vesti.kz.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, трижды выиграл с клубом чемпионат России. Также играл за российскую сборную.

"Марио - легенда. Поддерживал меня, когда я только пришел в ЦСКА. Не видел добрее человека в жизни - очень позитивный. Хотелось бы, чтобы он вернулся. Щенников такой же, буду сильно по нему скучать", - приводит слова Зайнутдинова "Чемпионат".

Напомним, нынешний сезон ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 30 матчах. "Красно-синие" вышли в Суперфинал Кубка России, где встретятся с "Краснодаром". Матч состоится 11 июня.

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