Легенда сборной и регулярные матчи с "Реалом" и "Барселоной". Как могла бы сложиться карьера Джолчиева?

Каждый год болельщики, тренеры, игроки, журналисты, да и вся футбольная общественность вспоминает о Бауржане Джолчиеве - футболисте-загадке, который так и не раскрыл миру свой потенциал, завершив карьеру в 25-летнем возрасте. Вчера о нем вновь заговорил самый успешный тренер в истории "Астаны" Станимир Стойлов, который несколько лет проработал с Джолчиевым. Болгарский специалист отметил, что Бауржан - лучший футболист, которого он тренировал.

К сожалению, мы уже никогда не узнаем, какая карьера ждала бы быстроногого техничного вингера, не поставь он финансовые условия на первое место. Но пофантазировать нам никто не запрещает. Корреспондент Vesti.kz - о том, как могла бы сложиться карьера некогда главной надежды отечественного футбола.

Футбольный путь среди профессионалов у Джолчиева выдался коротким, но ярким. Это была самая настоящая вспышка, которая сверкнула неожиданно и из ниоткуда, а затем так же быстро пропала. Он провел несколько лет в "Алма-Ате", "Атырау" и "Тоболе", а последней его командой стала "Астана", в составе которой он завоевал четыре трофея и, что самое главное, сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов.

Свой след Джолчиев оставил и в сборной Казахстана. В 14 матчах за главную команду страны он отличился тремя голами, а также голевой передачей, сделанной в выездном матче с Германией (1:4) в Нюрнберге.

Бауржану пророчили большое будущее, и уже в 22 года он мог оказаться в одном из видных клубов России - московском "Динамо". Как рассказывал российский агент Рустам Раджабов, Джолчиев, узнав об интересе бело-голубых, заявил, что согласится лишь на зарплату в 1,5 миллиона евро в год. При этом в Европу он был готов поехать только за оклад в миллион евро за сезон. Даже сейчас эти цифры звучат дико, а десять лет назад финансовая ситуация в мировом футболе была куда скромнее, чем в наше время. Поэтому понятно, почему "Динамо" сразу отказалось от идеи приглашения казахстанца в свои ряды.

Другой агент, уже из Украины, Александр Панков, рассказывал, что предлагал Джолчиеву варианты в Греции, Норвегии и Португалии, но финансовые условия его интересовали в первую очередь. Поэтому морально он не был готов к трансферу, хотя это случилось уже после того, как полузащитник остался без клуба. Получается, что даже не имея вариантов, Бауржан до последнего верил, что откуда-то с небес ему на голову упадет баснословный контракт, и эта вера, это желание в первую очередь заработать - сыграло с ним в злую шутку.

Джолчиев искал большие деньги, а футбольная составляющая была для него второстепенной. И это при том, что футболист он был отличный, и к 25 годам действительно мог переехать в Европу, и со временем добраться до уровня топовых чемпионатов. Но чтобы идти по этой лестнице, нужно соглашаться на уступки и начинать с малого. Бауржана такой подход не устраивал.

Как вспоминал инсайдер Айдын Кожахмет, даже в Россию Джолчиев готов был ехать при одном важном условии - только в московские клубы: "Готов ехать только в московские клубы, а этот колхоз, типа "Амкара" и "Урала", меня не интересует".

В 2018-м в "Астане" решили дать футболисту второй шанс, даже после двухлетнего простоя. Он был приглашен на сборы, но в итоге карьеру не возобновил. По словам Кожахмета, финансовые аппетиты Джолчиева не уменьшились даже после такого большого перерыва. Естественно, в "Астане" не стали даже пытаться договориться с игроком.

Давайте представим, что было бы, сделай в свое время Бауржан акцент на карьере, а не на деньгах? В 2013-м он мог бы отправиться в чемпионат России, где добавил бы вариативности в атаке с таким же молодым Александром Кокориным, креативным Балажом Джуджаком, опытными Кевином Кураньи и Звезданом Мисимовичем.

Звучит круто, но, кажется, что в тот момент остаться в Казахстане было действительно лучше для Джолчиева. Моментально сменить "Тобол" на "Динамо" с таким крепким составом было бы рискованно для 22-летнего футболиста. Он мог не выдержать конкуренцию и просто скиснуть на скамейке.

Но уже через три года, с набранным багажом опыта, с двумя чемпионствами в КПЛ и играми в группе Лиги чемпионов, парень действительно мог бы пригодиться как минимум любой команде России, а при желании оказаться и в Европе.

В Лиге чемпионов-2015/16 он провел десять матчей (шесть - в квалификации, четыре - в группе). Он забил по голу "Марибору" и АПОЭЛу. Но еще более важными были его голевые передачи. Он оформил их в матчах с ХИКом и АПОЭЛом, и обе стали решающими. С первой Евгений Постников забил в ворота финской команды и установил счет 4:3 в компенсированное время, а со второй отличился Неманья Максимович, выведший "Астану" в исторический групповой этап.

В матчах с "Галатасараем", "Бенфикой" и "Атлетико" в группе он тоже был активен, правда результативными действиями не отметился. Бауржан был дерзок и не боялся идти в обводку против защитников именитых клубов Европы.

Такой зрелищной игрой Джолчиев точно заинтересовал ряд клубов. И в некоторых клубах Португалии, Нидерландов или Бельгии его наверняка были бы не прочь видеть. Зарплата была бы в разы меньше той, о которой мечтал футболист, но самое главное - шаг вперед в карьере и возможность оттуда уехать в топ-5 чемпионатов.

В 26 лет он мог бы играть в хорошем европейском чемпионате, адаптироваться к местному футболу, а на второй сезон (первый полный) стать важным звеном в стартовом составе и обратить на себя внимание более амбициозных клубов. Благодаря прогрессу парень в 26-27 лет, уже привыкший к европейскому футболу, вполне мог бы попробовать свои силы в командах уровня лиссабонского "Спортинга", ПСВ или "Олимпиакоса", или же уехать в клубы из нижней половины топ-5 чемпионатов.

Дорасти до такого уровня, чтобы по несколько раз за сезон соперничать с "Реалом" и "Барселоной", было очень даже реально. Но для этого Бауржану было необходимо правильно расставить приоритеты, уметь идти на уступки и смотреть на вещи глобально. К сожалению, он оступился еще на первом пункте.

Поэтому вместо того, чтобы стать легендой казахстанского футбола, первооткрывателем для соотечественников в топовых чемпионатах и положительным примером для подрастающего поколения, Джолчиев выбрал путь футболиста-загадки, глупо завершившего карьеру на самом пике в 25 лет.

Сейчас Джолчиеву 33 года, и в этом возрасте он наверняка еще играл бы в футбол, сделай правильные выводы восемь лет назад. Возможно, что он на долгое время стал бы лидером сборной Казахстана и привел бы ее ко многим победам, которых национальной команде не хватало в прошлые годы. Но это уже наши фантазии, ведь как все было бы на самом деле - никто не знает и узнать не сможет.

Когда говорят о том, что Джолчиев - это идеальная методичка для молодых футболистов, спорить даже не приходится. Благодаря этому грустному примеру молодежь может спасти свою карьеру и вовремя сделать правильный выбор. Ведь карьера у всех одна, а как моментально можно ее убить - наглядно показал Бауржан.

Шашлык и ставки. Куда пропал Бауржан Джолчиев?

Фото: ФК "Астана" (1,3,4,5), European Qualifiers (2,6)©

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