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Новости спорта Футбол

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Легенда сборной и регулярные матчи с "Реалом" и "Барселоной". Как могла бы сложиться карьера Джолчиева?

Легенда сборной и регулярные матчи с "Реалом" и "Барселоной". Как могла бы сложиться карьера Джолчиева?
©ФК "Астана"

Каждый год болельщики, тренеры, игроки, журналисты, да и вся футбольная общественность вспоминает о Бауржане Джолчиеве - футболисте-загадке, который так и не раскрыл миру свой потенциал, завершив карьеру в 25-летнем возрасте. Вчера о нем вновь заговорил самый успешный тренер в истории "Астаны" Станимир Стойлов, который несколько лет проработал с Джолчиевым. Болгарский специалист отметил, что Бауржан - лучший футболист, которого он тренировал.

К сожалению, мы уже никогда не узнаем, какая карьера ждала бы быстроногого техничного вингера, не поставь он финансовые условия на первое место. Но пофантазировать нам никто не запрещает. Корреспондент Vesti.kz - о том, как могла бы сложиться карьера некогда главной надежды отечественного футбола.

Футбольный путь среди профессионалов у Джолчиева выдался коротким, но ярким. Это была самая настоящая вспышка, которая сверкнула неожиданно и из ниоткуда, а затем так же быстро пропала. Он провел несколько лет в "Алма-Ате", "Атырау" и "Тоболе", а последней его командой стала "Астана", в составе которой он завоевал четыре трофея и, что самое главное, сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов.

Свой след Джолчиев оставил и в сборной Казахстана. В 14 матчах за главную команду страны он отличился тремя голами, а также голевой передачей, сделанной в выездном матче с Германией (1:4) в Нюрнберге. 

Бауржану пророчили большое будущее, и уже в 22 года он мог оказаться в одном из видных клубов России - московском "Динамо". Как рассказывал российский агент Рустам Раджабов, Джолчиев, узнав об интересе бело-голубых, заявил, что согласится лишь на зарплату в 1,5 миллиона евро в год. При этом в Европу он был готов поехать только за оклад в миллион евро за сезон. Даже сейчас эти цифры звучат дико, а десять лет назад финансовая ситуация в мировом футболе была куда скромнее, чем в наше время. Поэтому понятно, почему "Динамо" сразу отказалось от идеи приглашения казахстанца в свои ряды.

Другой агент, уже из Украины, Александр Панков, рассказывал, что предлагал Джолчиеву варианты в Греции, Норвегии и Португалии, но финансовые условия его интересовали в первую очередь. Поэтому морально он не был готов к трансферу, хотя это случилось уже после того, как полузащитник остался без клуба. Получается, что даже не имея вариантов, Бауржан до последнего верил, что откуда-то с небес ему на голову упадет баснословный контракт, и эта вера, это желание в первую очередь заработать - сыграло с ним в злую шутку.

Джолчиев искал большие деньги, а футбольная составляющая была для него второстепенной. И это при том, что футболист он был отличный, и к 25 годам действительно мог переехать в Европу, и со временем добраться до уровня топовых чемпионатов. Но чтобы идти по этой лестнице, нужно соглашаться на уступки и начинать с малого. Бауржана такой подход не устраивал.

Как вспоминал инсайдер Айдын Кожахмет, даже в Россию Джолчиев готов был ехать при одном важном условии - только в московские клубы: "Готов ехать только в московские клубы, а этот колхоз, типа "Амкара" и "Урала", меня не интересует".

В 2018-м в "Астане" решили дать футболисту второй шанс, даже после двухлетнего простоя. Он был приглашен на сборы, но в итоге карьеру не возобновил. По словам Кожахмета, финансовые аппетиты Джолчиева не уменьшились даже после такого большого перерыва. Естественно, в "Астане" не стали даже пытаться договориться с игроком.

Давайте представим, что было бы, сделай в свое время Бауржан акцент на карьере, а не на деньгах? В 2013-м он мог бы отправиться в чемпионат России, где добавил бы вариативности в атаке с таким же молодым Александром Кокориным, креативным Балажом Джуджаком, опытными Кевином Кураньи и Звезданом Мисимовичем.

Звучит круто, но, кажется, что в тот момент остаться в Казахстане было действительно лучше для Джолчиева. Моментально сменить "Тобол" на "Динамо" с таким крепким составом было бы рискованно для 22-летнего футболиста. Он мог не выдержать конкуренцию и просто скиснуть на скамейке. 

Но уже через три года, с набранным багажом опыта, с двумя чемпионствами в КПЛ и играми в группе Лиги чемпионов, парень действительно мог бы пригодиться как минимум любой команде России, а при желании оказаться и в Европе. 

В Лиге чемпионов-2015/16 он провел десять матчей (шесть - в квалификации, четыре - в группе). Он забил по голу "Марибору" и АПОЭЛу. Но еще более важными были его голевые передачи. Он оформил их в матчах с ХИКом и АПОЭЛом, и обе стали решающими. С первой Евгений Постников забил в ворота финской команды и установил счет 4:3 в компенсированное время, а со второй отличился Неманья Максимович, выведший "Астану" в исторический групповой этап.

В матчах с "Галатасараем", "Бенфикой" и "Атлетико" в группе он тоже был активен, правда результативными действиями не отметился. Бауржан был дерзок и не боялся идти в обводку против защитников именитых клубов Европы. 

Такой зрелищной игрой Джолчиев точно заинтересовал ряд клубов. И в некоторых клубах Португалии, Нидерландов или Бельгии его наверняка были бы не прочь видеть. Зарплата была бы в разы меньше той, о которой мечтал футболист, но самое главное - шаг вперед в карьере и возможность оттуда уехать в топ-5 чемпионатов.

В 26 лет он мог бы играть в хорошем европейском чемпионате, адаптироваться к местному футболу, а на второй сезон (первый полный) стать важным звеном в стартовом составе и обратить на себя внимание более амбициозных клубов. Благодаря прогрессу парень в 26-27 лет, уже привыкший к европейскому футболу, вполне мог бы попробовать свои силы в командах уровня лиссабонского "Спортинга", ПСВ или "Олимпиакоса", или же уехать в клубы из нижней половины топ-5 чемпионатов. 

Дорасти до такого уровня, чтобы по несколько раз за сезон соперничать с "Реалом" и "Барселоной", было очень даже реально. Но для этого Бауржану было необходимо правильно расставить приоритеты, уметь идти на уступки и смотреть на вещи глобально. К сожалению, он оступился еще на первом пункте.

Поэтому вместо того, чтобы стать легендой казахстанского футбола, первооткрывателем для соотечественников в топовых чемпионатах и положительным примером для подрастающего поколения, Джолчиев выбрал путь футболиста-загадки, глупо завершившего карьеру на самом пике в 25 лет.

Сейчас Джолчиеву 33 года, и в этом возрасте он наверняка еще играл бы в футбол, сделай правильные выводы восемь лет назад. Возможно, что он на долгое время стал бы лидером сборной Казахстана и привел бы ее ко многим победам, которых национальной команде не хватало в прошлые годы. Но это уже наши фантазии, ведь как все было бы на самом деле - никто не знает и узнать не сможет.

Когда говорят о том, что Джолчиев - это идеальная методичка для молодых футболистов, спорить даже не приходится. Благодаря этому грустному примеру молодежь может спасти свою карьеру и вовремя сделать правильный выбор. Ведь карьера у всех одна, а как моментально можно ее убить - наглядно показал Бауржан.

Шашлык и ставки. Куда пропал Бауржан Джолчиев?

Фото: ФК "Астана" (1,3,4,5), European Qualifiers (2,6)©

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Футбол Сборная РК по футболу Джолчиев Бауржан Астана ФК Лига чемпионов Стойлов Станимир Атырау ФК Тобол ФК Казахстан Динамо Москва Урал ФК Кокорин Александр КПЛ Постников Евгений Максимович Неманья Атлетико Мадрид Реал Мадрид Барселона

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