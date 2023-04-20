Шашлык и ставки. Куда пропал Бауржан Джолчиев?

Известному в прошлом футболисту "Астаны" Бауржану Джолчиеву в этом году исполнится 33 года. Зажигавший в прошлом в Лиге чемпионов игрок не выходил на поле с 2015 года, и за все эти восемь лет появлялась разная информация о том, чем занимается Бауржан. В этом материале Vesti.kz мы попытаемся выяснить, как сложилась судьба Джолчиева.
Последний матч Джолчиев провел за "Астану" 8 декабря 2015 года в гостевой игре группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" (1:1).
До сих пор никому не известно, почему Джолчиев вдруг закончил играть. Казалось бы, после успешного выступления в главном еврокубковом турнире игрок должен быть нарасхват, но не в случае Бауржана.
Бауржан Джолчиев. Фото пресс-службы "Астаны"
Причина такого завершения карьеры может крыться в дисциплине игрока. Бауржан с ранних лет карьеры был замечен в скандалах. Его отчисляли из "Атырау" и "Тобола" именно за нарушения режима.
Джолчиев был отличным игроком, но потерял футбол из-за своих требований по деньгам - Стойлов
Однако благодаря своему таланту Джолчиеву все же удалось выйти на серьезный уровень и блеснуть в еврокубках, но после этого, видимо, начались новые проблемы. Как сообщалось, Бауржан хотел больше денег, а "Астана" не смогла реализовать его финансовые амбиции, и стороны не продлили контракт. Бывший тренер столичного клуба Станимир Стойлов подтверждал, что игрок потерял футбол из-за своих требований по деньгам.
Сразу после неофициального завершения карьеры Бауыржан пропал из медиапространства, лишь периодически появлялась информация о его жизни.
В мае 2020 года журналист Айдын Кожахмет писал, что с Джолчиевым все в порядке: "Итак, Джолчиев проживает в Алматы, у него своя квартира, шикарный автомобиль и приличное количество денег на банковском счету. Не бедствует парень, хоть и не играет уже четыре года".
Также Кожахмет добавил, что Бауржан стал тренировать детей и делал это на общественных началах.
25 апреля 2021 года в социальных сетях распространились кадры, где бывший футболист готовит шашлык.
А 29 июня того же года журналист Владимир Жарков поделился скриншотом из Facebook страницы Джолчиева, где Бауржан опубликовал список своих ставок на матчи Евро-2020.
В последнее время актуальной информации об экс-игроке "Астаны" нет, но, по некоторым данным, Джолчиев занимается тем, что сдает квартиры и периодически выходит на поле на любительских турнирах.
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