Кровавое столкновение: Кто покинул Лигу чемпионов на носилках?

Минувшей ночью Лига чемпионов подарила зрителям не только напряженные матчи, но и неприятные инциденты. Встречи "Црвены Звезды" с "Барселоной" и "Интера" с "Арсеналом" ознаменовались серьезными травмами, которые выбили ключевых игроков из игры. О том, с какими последствиями столкнулись команды, читайте на Vesti.kz.

В матче против "Интера" полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц был вынужден покинуть поле с окровавленным лицом. Инцидент произошел в концовке встречи, когда лондонцы отчаянно пытались сравнять счет.

Немец, борясь за верховой мяч в штрафной, столкнулся головами с защитником итальянцев Яном Аурелем Бисеком. Удар оказался настолько сильным, что кровь моментально залила лицо Хаверца.

Несмотря на оперативную помощь медицинской бригады, травма оказалась серьезной, и футболиста пришлось заменить.

Однако, несмотря на жертвы, "Арсенал" не только потерял ключевого игрока, но и уступил "Интеру"со счетом 0:1.

Решающим стал эпизод в компенсированное время первого тайма: полузащитник лондонцев Микель Мерино сыграл рукой в своей штрафной, а "интеровец" Хакан Чалханоглу хладнокровно реализовал пенальти, обеспечив итальянцам победу.

Не обошлось без травм и в Белграде. В центре внимания оказался 17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси. Во втором тайме матча против "Црвены Звезды" он получил удар в лицо от серба Уроша Спайича, который, пытаясь выбить мяч, случайно попал ногой по сопернику.

Однако травма 17-летнего вундеркинда не смогла сбить "сине-гранатовых" с ритма — команда уверенно продемонстрировала свой класс на белградской арене.

"Барса" начала матч не слишком уверенно, но пропущенный гол стал для команды Ханса-Дитера Флика сигналом к действию. Включив полные обороты, каталонцы взяли игру под контроль и довели дело до разгрома.

Счет 5:2 — итог привычной результативности Левандовски и Рафиньи, а также трех великолепных ассистов Жюля Кунде, которые стали ключевыми в этой уверенной победе.