Кровавое столкновение: Кто покинул Лигу чемпионов на носилках?

Минувшей ночью Лига чемпионов подарила зрителям не только напряженные матчи, но и неприятные инциденты. Встречи "Црвены Звезды" с "Барселоной" и "Интера" с "Арсеналом" ознаменовались серьезными травмами, которые выбили ключевых игроков из игры. О том, с какими последствиями столкнулись команды, читайте на Vesti.kz.
В матче против "Интера" полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц был вынужден покинуть поле с окровавленным лицом. Инцидент произошел в концовке встречи, когда лондонцы отчаянно пытались сравнять счет.
Немец, борясь за верховой мяч в штрафной, столкнулся головами с защитником итальянцев Яном Аурелем Бисеком. Удар оказался настолько сильным, что кровь моментально залила лицо Хаверца.
Однако, несмотря на жертвы, "Арсенал" не только потерял ключевого игрока, но и уступил "Интеру"со счетом 0:1.
Решающим стал эпизод в компенсированное время первого тайма: полузащитник лондонцев Микель Мерино сыграл рукой в своей штрафной, а "интеровец" Хакан Чалханоглу хладнокровно реализовал пенальти, обеспечив итальянцам победу.
"Барса" начала матч не слишком уверенно, но пропущенный гол стал для команды Ханса-Дитера Флика сигналом к действию. Включив полные обороты, каталонцы взяли игру под контроль и довели дело до разгрома.