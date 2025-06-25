Клуб Роналду уволил главного тренера и его штаб

Саудовский клуб "Аль-Наср" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефано Пиоли и его тренерским штабом, передают Vesti.kz.

Пиоли не оправдал ожиданий

Итальянский специалист возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года, сменив на этом посту португальца Луиша Каштру. Однако под его руководством клуб не смог завоевать ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда финишировала на третьем месте с 70 очками, отстав от чемпиона - "Аль-Иттихада" - на 13 баллов.

Богатое резюме, но без результата

До поездки на Ближний Восток Пиоли работал в "Милане", с которым в 2022 году стал чемпионом Италии. Также он тренировал ряд клубов Серии А, включая "Фиорентину", "Интер", "Лацио", "Болонью", "Палермо", "Кьево" и "Сассуоло".

Что дальше?

Руководство "Аль-Насра" выразило благодарность Пиоли и его помощникам за проделанную работу и, по информации местных СМИ, уже рассматривает кандидатуры на замену.

Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" остается Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец договорился о продлении контракта с клубом до 2026 года.