Клуб казахстанца потерпел неудачу в европейском чемпионате

В матче 15-го тура высшей лиги Беларуси "Неман" на своем поле принимал "Ислочь". Все закончилось победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

По итогам 90 минут игры был зафиксирован счет 2:0. На третьей минуте быстрым голом отметился Антон Сучков, а на 88-й позднее взятие ворот оформил Максим Кравцов.

Казахстанский нападающий гостей Денис Митрофанов так и не вышел на замену, весь матч проведя в статусе запасного.

В этом сезоне 23-летний форвард только один раз вышел на поле в высшей лиге, отыграв три минуты.

В турнирной таблице "Неман" занимает пятое место с 28 очками, а "Ислочь" идет седьмой с 24 баллами.

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