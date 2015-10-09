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Клоппа хотят видеть тренером в клубе и двух сборных

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Клоппа хотят видеть тренером в клубе и двух сборных ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Бывшему наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу вскоре может поступить предложение возглавить новый клуб или сборную, передают Vesti.kz.

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Бывшему наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу вскоре может поступить предложение возглавить новый клуб или сборную, передают Vesti.kz.

После ухода с "Энфилда" в прошлом году немецкий специалист занял пост главы глобального футбольного направления Red Bull. Однако, по данным TBR Football, его имя обсуждается в руководстве мадридского "Реала".

Текущий тренер "сливочных" Карло Анчелотти, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии, которая уволила Доривала Жуниора. Хотя фаворитом на пост в Мадриде считается Хаби Алонсо ("Байер"), руководство рассматривает и другие варианты, включая Клоппа.

Опыт 57-летнего специалиста, который привел "Ливерпуль" к победам в премьер-лиге и Лиге чемпионов, может быть востребован для управления звездным составом "Реала".

Кроме того, Клопп остается в числе кандидатов на пост главного тренера сборной США, если федерация решит расстаться с Маурисио Почеттино. Аргентинец, столкнувшийся с трудностями на этом посту, также связан с возможным возвращением в "Тоттенхэм".

Еще не исключается, что сборная Бразилии может отдать предпочтение Клоппу вместо Анчелотти.

Напомним, что в тренерской карьере Клоппа также были "Боруссия" (Дортмунд), "Майнц 05" и "Айнтрахт" (юниоры).

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